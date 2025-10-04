Kidman erneut vor Ehe-Aus: Parallelen zur schmerzhaften Scheidung von Tom Cruise

Diese Woche wurde bekannt, dass sich die Schauspielerin und der Musiker getrennt haben sollen. Urban sei bereits im Sommer aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Kidman habe versucht, die Ehe zu retten, habe schließlich aber die Scheidung eingereicht, berichten US-amerikanische Medien. Für Kidman soll das alles nicht einfach sein. Es heißt, sie sei auf die Unterstützung ihrer Familie angewiesen.

Inzwischen soll auch Kidmans Ehe mit dem Country-Sänger gescheitert sein. Und die Trennung weist überraschende Parallelen zu Kidmans Scheidung von Cruise auf.

Das Kapitel Tom Cruise ist für Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman längst abgeschlossen. Über ihre einstige Ehe spricht sie deshalb kaum öffentlich. Dies sei respektlos gegenüber ihrem Mann Keith Urban , betonte sie einst in einem Essay für das New York Magazine.

Zudem dürften unschöne Erinnerungen an das Ehe-Aus mit Tom Cruise, mit dem Kidman die Kinder Isabella und Connor adoptierte, hochkommen. In einem früheren Interview hatte die Oscar-Preisträgerin angegeben, lange mit der Scheidung von dem Action-Star gehadert zu haben.

Scheidung von Tom Cruise kam für Nicole Kidman unerwartet

"Ich dachte, unser gemeinsames Leben sei perfekt", sagte sie einst dem US-Magazin DuJour.

Als Cruise nur zwei Monate nach ihrem zehnten Hochzeitstag, die beiden hatten 1990 geheiratet, plötzlich die Scheidung einreichte, sei sie am Boden zerstört gewesen. "Es hat sehr lange gedauert, mich davon zu erholen. Es hat mich bis ins Mark erschüttert", sagte die Schauspielerin in einem seltenen Interview, in dem sie ihre frühere Ehe thematisierte.

Der "Mission Impossible"-Star hatte 2001 die Scheidungspapiere eingereicht und "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund angegeben. Kidman soll bestrebt gewesen sein, die Ehe zu retten, wie aus Gerichtsdokumenten hervorging, die ABC News damals vorlagen.

"Am 24. Dezember feierten die beiden ihren zehnten Hochzeitstag mit Freunden. Im restlichen Dezember und danach waren die beiden intim; Sie wurde sogar [von Cruise] schwanger, verlor das Baby jedoch durch eine Fehlgeburt", hieß es in den Gerichtsdokumenten.

Aus den Unterlagen ging ferner hervor, dass die Schauspielerin gegen Cruises Absicht, sich scheiden zu lassen, protestiert hätte. Sie "drängte ihn, nicht zu gehen, sondern mit ihr eine Eheberatung aufzusuchen oder andere Schritte zu unternehmen, um die Probleme in ihrer Ehe zu lösen", hieß es. Doch der Action-Star ließ nicht mit sich verhandeln: Cruise "sagte, seine Entscheidung sei endgültig und verließ das Haus der Ehepartner".

Viele Jahre später gab Nicole Kidman an, dass sie sich nach dieser turbulenten Zeit in ihrem Privatleben voll in die Arbeit gestürzt hatte. "Ich konnte mit der Realität meines Lebens nicht umgehen", erzählte sie auf dem "Women in the World Summit" im Jahr 2015. "Und als Schauspielerin hat man diese wunderbare Möglichkeit, sich im Leben eines anderen zu verlieren und für eine gewisse Zeit jemand anderes zu sein."