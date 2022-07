Nicole Kidman in Alufolie gewickelt: Spott und Häme für Runway-Walk

Kim Kardashian, Nicole Kidman, Dua Lipa und weitere prominente Damen sind neben Naomi Campbell bei der Balenciaga-Fashion-Show auf der Paris Fashion Week über den Catwalk gelaufen. Während Kardashian ihr Laufsteg-Debüt in einem schwarzen Kleid mit Rückenausschnitt gab, stolzierte ihre Kollegin Kidman in einem silbernen Dress über den Runway. Auch für sie war es das erste Mal als Laufsteg-Model. Das Catwalk-Debüt der 55-Jährigen wurde von Modemagazinen als die bisher größte Überraschung der diesjährigen Fashion Week in Paris abgefeiert - auf Twitter fielen die Meinungen über Kidmans Talent als Runway-Model allerdings nicht gerade wohlwollend aus.

Kidman wegen roboterhaften Catwalk-Gangs ausgelacht

Die Schauspielerin bekam im Netz Spott und Häme ab, nachdem sie ein asymmetrisches Metallic-Kleid vorgeführt hatte. Die Kreation an sich war bereits Geschmackssache: Kidman wirkte ein bisserl so, als hätte man sie aufwendig in Aluminium gewickelt - wie so manch Twitter-User anmerkte. Schwarze Opernhandschuhe rundeten den exzentrischen High-Fashion-Look im Rettungsdecken-Stil ab.

Es war jedoch nicht nur die eigenwillige Robe, sondern vor allem der roboterhafte Gang der Oscar-Preisträgerin, der die Twitter-Gemeinde in Sachen Bösartigkeit auf Hochtouren laufen ließ.