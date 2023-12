Nicole Kidman: Intimer Einblick in Leben auf 6,5-Millionen-Farm in Australien

Als Nicole Kidman k├╝rzlich in einem Fernsehinterview f├╝r ihre neueste Paramount+-Serie "Special Ops: Lioness" auftrat, sprach sie mit einem breiten Grinsen ├╝ber ihre j├╝ngsten T├Âchter Sunday und Faith und sagte, dass die beiden es lieben, ihre Familie in Australien zu besuchen. Die Familie jettet regelm├Ą├čig zwischen Australien und den USA hin- und her. "Es ist ein gro├čer Teil unseres Lebens, meine Schwester und alle meine Nichten, Neffen und meine Mama zu sehen", erz├Ąhlte Kidman, die jetzt einen seltenen Einblick in ihr Leben auf ihrem australischen Landsitz gibt.