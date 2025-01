Nicole Kidman: Das Geheimnis ihrer fast 20-jährigen Ehe liegt im Badezimmer

Dem W Magazin verrät sie in einem neuen Interview das Geheimnis ihrer langjährigen glücklichen Beziehung. "Wir haben eine Doppeldusche mit zwei Duschköpfen. Das ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe", so Kidman, die weiter ausplauderte, dass sie unter der Brause gerne trällere – und sie höre auch Urban unter der Dusche singen.

Dabei haben aus Kidmans Sicht auch Höhen und Tiefen ihre Ehe gestärkt. "Wir lieben uns und haben zusammen schon enorm viel durchgemacht. Genau das bringt uns nur noch näher zusammen", sagte die australische Oscar-Preisträgerin ("The Hours") einmal in einem Interview. 2006 hatten sie und Urban geheiratet. "Wir kämpfen um unsere Beziehung, wenn es nötig ist. Es ist so einfach und gleichzeitig kompliziert", sagte Kidman. Sie schätze ihren Mann als Menschen, deswegen funktioniere die Beziehung.

Kidman: Family first

"Ich bin so glücklich, dass ich Keith habe, der meine große Liebe ist. Meine tiefe, tiefe Liebe", schilderte Kidman im vergangenen Jahr dem US-Magazin People.

Urban gebe ihr "die Möglichkeit zu gehen und zu tun, was auch immer ich tun muss, weil ich weiß, wohin ich jederzeit zurückkommen kann", so Kidman. Einmal habe sie jemand gefragt, womit sie sich die Zeit vertreibe und sie habe geantwortet: "Nun, in erster Linie habe ich meine Familie, ich erziehe meine Kinder und ich arbeite."

Mit Urban hat sie zwei gemeinsame Töchter, die 2008 und 2010 geboren wurden. Mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise hat die Schauspielerin zwei weitere ältere Kinder.

Und noch ein Ehetipp: Keine SMS

In ihrem Beziehungsalltag halten sie sich eigenen Angaben zufolge an eine bestimmte Regel: "Wir schreiben uns nie SMS, ob uns das jemand glauben kann? Am Anfang war es so - ich habe gesagt: 'Wenn du mich erreichen willst, ruf mich an'", hatte Kidman im "Something To Talk About"-Podcast verraten. "Ich war nicht wirklich eine große Schreiberin. Ich glaube, er hat ein paar Mal versucht, mir zu schreiben, und ich habe nie geantwortet."