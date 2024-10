Nicole Kidman über ihre heuer verstorbene Mutter: "War mein Kompass"

Hollywoodstar Nicole Kidman hat ihre im September verstorbene Mutter Janelle Ann Kidman als Mentorin beschrieben. "Meine Mutter war ein wichtiger Wegweiser in meinem Leben und wahrscheinlich mein Kompass in Bezug auf alles, was ich tat", so die Schauspielerin im Interview mit dem Magazin Extra.

Enge Bande

In einem Interview mit dem Sydney Morning Herald hatte Kidman einst über den Einfluss ihrer Mutter auf ihr Leben und ihren beruflichen Werdegang gesprochen. "Sie hat mir das Feuer gegeben, die Karriere zu verfolgen, die ich habe, weil ich ihr immer gefallen wollte", sagte Kidman. "Aber sie hat sich auch ihren eigenen Weg gebahnt und wollte, dass ihre Töchter die gleichen Möglichkeiten haben, ihren eigenen Weg zu gehen." Ihre Mutter habe ihr und ihrer Schwester den Weg geebnet, indem sie ihnen Möglichkeiten eröffnete, die sie selbst nicht hatte. "Mama hat nicht unbedingt die Karriere gemacht, die sie wollte, aber sie war entschlossen, dass ihre Töchter alle Chancen haben sollten", sagte Kidman. "Das hat mir mein Leben gegeben. Ich habe ihr und meinem Vater dieses Leben zu verdanken."

Wegen des Todes ihrer Mutter hatte Kidman heuer auch nicht an der Preisverleihung der Filmfestspiele Venedig teilgenommen. Dort gewann die 57-Jährige den Preis als beste Schauspielerin. In ihrem Namen las die Regisseurin Halina Reijn eine Mitteilung vor: "Heute kam ich in Venedig an, um kurz darauf zu erfahren, dass meine schöne, tapfere Mutter Janelle Ann gestorben ist. Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber dieser Preis ist für sie. Sie hat mich geformt, sie hat mich geführt und sie hat mich gemacht. Ich bin unendlich dankbar, dass ich ihren Namen durch Halina an euch alle weitergeben darf." Ihr Herz sei gebrochen, hatte Kidman mitgeteilt. Der Regisseur Brady Corbet, der den Silbernen Löwen für die beste Regie gewann, sprach Kidman auf der Bühne sein Beileid aus.

In "Babygirl" spielt Kidman eine Frau, die lange unterdrückte sexuelle Wünsche auslebt. Das Erotikdrama erzählt auf innovative Weise von weiblicher Lust. Kidman verkörpert eine Geschäftsfrau, die eine Affäre mit einem deutlich jüngeren Praktikanten (Harris Dickinson) anfängt.