Nicole Kidman bat Liev Schreibers Ex-Partnerin Naomi Watts um Segen für neue Rolle

Schreiber und Kidman spielen in der neuen Netflix-Serie "Ein neuer Sommer" Ehemann und Ehefrau. Schreiber war viele Jahre mit Watts zusammen und hat mir ihr zwei gemeinsame Kinder.

Im gemeinsamen Interview für Entertainment Tonight sagte er zu Kidman über ihre Rollen als Ehepartner: "Ich habe eine Geschichte gehört, nach der du Naomi erst gefragt hast, ob das okay sei", was Kidman mit "natürlich!" bestätigte. "Ist das nicht erstaunlich?", sagte Schreiber daraufhin. "So nah sind sich die beiden."