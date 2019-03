Nicolas Cages' vierte Ehe ist nach nur vier Tagen gescheitert

Die Hochzeit in Las Vegas sei laut TMZ spontan erfolgt, nachdem Cage sich im angetrunkenen Zustand zur Hochzeit mit seiner Freundin entschlossen haben soll. In den Annulierungsgründen gab der Schauspieler laut Plattform an, Koike habe es auf sein Geld abgesehen.

Eine unerwartete Wendung, war Cage doch erst am 2. März noch verliebt mit Erika Koike am Juristenball in Wien gesehen worden. Ball-Organisatorin Marika Lichter erzählte damals: "Die beiden waren sehr lieb miteinander".