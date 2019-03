Nicolas Cage verliebt in Wien

Da hat Marika Lichter in ihrem ersten Jahr als Organisatorin des Wiener Juristenballs einen wahren Glücksgriff gemacht (Auf dem Foto mit Cage, seiner Freundin und Anwalt Alexander Scheuwimmer). Samstags um 21 Uhr beehrte nämlich ein echter Hollywoodstar den Empfang der Ehrengäste kurz vor Ballbeginn. Schauspieler Nicolas Cage (55), seit Donnerstag in Wien, hatte im Hotel Sacher nach einem traditionellen Wiener Ball gefragt. Man riet ihm, Stichwort Medienrummel, vom Opernball ab und empfahl ihm den Juristenball. „Ich wusste auch erst am Samstag, dass uns ein Hollywoodstar beehren wird“, erinnert sich Marika Lichter. „Man wollte mir aber nicht sagen, wer es ist.“ Umso größer die Überraschung als Cage zur Tür hereinspazierte.