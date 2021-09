Warum Nicolas Cage seinen neuen Film niemals anschauen wird

Hollywoodstar Nicolas Cage wirbt auf ungewöhnliche Weise für seinen neuen Film "The Unbearable Weight Of Massive Talent". "Ich werde mir diesen Film niemals anschauen", sagte der 57-Jährige dem Branchenmagazin Collider. In dem Film spielt Cage für Regisseur Tom Gormican eine fiktionalisierte Version von sich selbst, einen Schauspieler in Geldnot, der für eine Millionengage an der Geburtstagsparty eines reichen Fans teilnimmt.