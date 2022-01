Nicolas Cage erwartet mit fünfter Ehefrau ein Kind

Oscar-Preisträger Nicolas Cage ("Leaving Las Vegas") und seine Frau Riko Shibata (27) erwarten US-Medienberichten zufolge das erste gemeinsame Kind. Cage hat aus früheren Beziehungen bereits zwei Söhne, Kal-El (16) und Weston (31).

Nicolas Cage wird erneut Vater

"Die werdenden Eltern sind sehr erfreut", zitierte das People-Magazin am Donnerstag (Ortszeit) einen Sprecher des Paares. Der Schauspieler, der am heutigen Freitag 58 Jahre alt wird, und die gebürtige Japanerin hatten im vorigen Februar in Las Vegas geheiratet.