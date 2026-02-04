Nicola Peltz' Vater Nelson bricht Schweigen über Streit mit Beckhams

Tagelang dominierte Brooklyn Beckhams öffentlicher Bruch mit seinen Eltern David und Victoria Beckham die Klatschspalten. Der 26-Jährige warf der Modemacherin und dem Ex-Profikicker in einem langen Statement auf Instagram allerhand vor und machte klar, dass er keine Versöhnung mit ihnen anstrebe. Mehr dazu lesen Sie hier.

Brooklyn lebt mit seiner Ehefrau Nicola Peltz in den USA. Familien-Events der Beckhams blieben die beiden bereits im vergangenen Jahr fern. Inzwischen scheinen sich die familieninternen Streitigkeiten noch weiter zugespitzt haben.

Nelson Peltz: " Gehört nicht in die Berichterstattung"

Nun hat sich auch Nicolas schwerreicher Vater Nelson Peltz zu dem Konflikt geäußert. Der Milliardär sprach kürzlich darüber, wie er mit der Öffentlichkeit umgeht. "War meine Familie in letzter Zeit in den Medien?", scherzte Peltz am 3. Februar bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal in West Palm Beach, Florida. "Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen."