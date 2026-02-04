Nicola Peltz' Vater Nelson bricht Schweigen über Streit mit Beckhams
Tagelang dominierte Brooklyn Beckhams öffentlicher Bruch mit seinen Eltern David und Victoria Beckham die Klatschspalten. Der 26-Jährige warf der Modemacherin und dem Ex-Profikicker in einem langen Statement auf Instagram allerhand vor und machte klar, dass er keine Versöhnung mit ihnen anstrebe. Mehr dazu lesen Sie hier.
Brooklyn lebt mit seiner Ehefrau Nicola Peltz in den USA. Familien-Events der Beckhams blieben die beiden bereits im vergangenen Jahr fern. Inzwischen scheinen sich die familieninternen Streitigkeiten noch weiter zugespitzt haben.
Nelson Peltz: "Gehört nicht in die Berichterstattung"
Nun hat sich auch Nicolas schwerreicher Vater Nelson Peltz zu dem Konflikt geäußert. Der Milliardär sprach kürzlich darüber, wie er mit der Öffentlichkeit umgeht. "War meine Familie in letzter Zeit in den Medien?", scherzte Peltz am 3. Februar bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal in West Palm Beach, Florida. "Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen."
Davon, Familienkonflikte öffentlich auszutragen, scheint der 83-Jährige nichts zu halten. Auf die Frage, welchen Rat er seinen zehn Kindern mitgeben möchte, antwortete Peltz: "Mein Rat ist, sich von der Presse fernzuhalten. Was hat das schon gebracht?"
Details über den Streit zwischen Nicola, Brooklyn und der Beckham-Familie gab Nelson Peltz keine preis. Er machte jedoch klar, dass er die Beziehung seiner Tochter zu dem britischen Promi-Spross voll und ganz unterstütze. "Meine Tochter und die Beckhams sind eine ganz andere Geschichte", fuhr Peltz fort. "Das gehört heute nicht in die Berichterstattung, aber ich kann Ihnen sagen, dass es meiner Tochter und meinem Schwiegersohn Brooklyn großartig geht und ich ihnen eine lange und glückliche Ehe wünsche."
Finanzielle Unterstützung für Tochter Nicola und Brooklyn
Berichten zufolge hat das Ehepaar von der Familie Peltz auch reichlich finanzielle Unterstützung erhalten. Finanziell scheint es den beiden jedenfalls an nichts zu mangeln - obwohl weder Peltz noch ihr Mann karrieretechnisch spürbare Erfolge vorzuweisen haben. Erst kürzlich urlaubten die beiden in einem Luxus-Hotel in Montecito, wo sie den teuersten Wein der Welt tranken, für rund 19.250 Euro die Flasche. Ein Schnäppchen für Milliardärs-Tochter Nicola, die angeblich eine Million Dollar monatlich an "Taschengeld" von ihrem gutbetuchten Papa bekommen soll.
