13-jährigen Sohn erschossen: Stiefsohn von Dog the Bounty Hunter droht lebenslange Haft
Der berühmte US-amerikanische TV-Kopfgeldjäger "Dog the Bounty Hunter" sieht sich mit einer verheerenden Familientragödie konfrontiert. Sein 13-jähriger Enkel ist unter tragischen Umständen gestorben.
"The Bounty Hunter": Enkel von Stiefsohn erschossen
Im Sommer wurde berichtet, dass Gregory Zecca, der Stiefsohn von Duane Chapman (Anmerkung: "Dogs" bürgerlicher Name), seinen Teenager-Sohn Anthony Zecca versehentlich erschossen habe. Laut TMZ ereignete sich der Vorfall am 19. Juli in der Wohnung der Familie in Naples, Florida.
Nun muss Gregory Zecca mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen, sollte er wegen Totschlags verurteilt werden.
Das Sheriffbüro von Collier County, Florida, veröffentlichte am 3. Februar auf Facebook ein Update zu dem Vorfall vom Juli 2025.
Demnach erschoss Zecca seinen 13-jährigen Sohn Anthony mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Er soll angeblich "über mehrere Stunden in einem örtlichen Lokal Alkohol konsumiert, weiteren Alkohol gekauft und später sowohl Alkohol als auch Marihuana in der Wohnung eines Freundes konsumiert" haben, wie polizeiliche Ermittlungen ergaben.
Der lokale Nachrichtensender WINK News aus Südwestflorida berichtete als Erstes über die neuen Erkenntnisse.
Das Sheriffbüro gab bekannt, dass der 39-jährige Stiefsohn von "Dog the Bounty Hunter" aufgrund eines Haftbefehls wegen schwerer Tötung eines Kindes in Gewahrsam genommen wurde.
Gregory Zecca ist der Sohn von Dogs Ehefrau Francie Chapman aus einer früheren Ehe. Berichten zufolge arbeitet er mit seinem Stiefvater Duane in dessen Kopfgeldjägerteam zusammen. Er gilt als Waffenliebhaber. Laut Daily Mail hatte er 2021 Fotos von sich und seinem verstorbenen Sohn beim Schießen mit ihren Gewehren geteilt.
Duane Chapman spricht von tragischem Unfall
"Dog" und Francie Chapman ließen im Juli gegenüber TMZ durch einen Sprecher mitteilen: "Wir trauern als Familie über diesen unfassbaren, tragischen Unfall und bitten in der Trauer um unseren geliebten Enkel Anthony um Gebete."
