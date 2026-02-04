13-jährigen Sohn erschossen: Stiefsohn von Dog the Bounty Hunter droht lebenslange Haft

Der berühmte US-amerikanische TV-Kopfgeldjäger "Dog the Bounty Hunter" sieht sich mit einer verheerenden Familientragödie konfrontiert. Sein 13-jähriger Enkel ist unter tragischen Umständen gestorben. "The Bounty Hunter": Enkel von Stiefsohn erschossen Im Sommer wurde berichtet, dass Gregory Zecca, der Stiefsohn von Duane Chapman (Anmerkung: "Dogs" bürgerlicher Name), seinen Teenager-Sohn Anthony Zecca versehentlich erschossen habe. Laut TMZ ereignete sich der Vorfall am 19. Juli in der Wohnung der Familie in Naples, Florida. Nun muss Gregory Zecca mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen, sollte er wegen Totschlags verurteilt werden.

Das Sheriffbüro von Collier County, Florida, veröffentlichte am 3. Februar auf Facebook ein Update zu dem Vorfall vom Juli 2025. Demnach erschoss Zecca seinen 13-jährigen Sohn Anthony mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Er soll angeblich "über mehrere Stunden in einem örtlichen Lokal Alkohol konsumiert, weiteren Alkohol gekauft und später sowohl Alkohol als auch Marihuana in der Wohnung eines Freundes konsumiert" haben, wie polizeiliche Ermittlungen ergaben.