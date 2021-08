Hochzeits-Drama: "Bounty Hunter"-Tochter erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Vater

Der berühmte US-amerikanische TV-Kopfgeldjäger "Dog", "The Bounty Hunter", Duane Chapman will Anfang September zum sechsten Mal vor den Traualtar treten. Seine beiden Töchter Cecily und Bonnie Chapman sind zur Hochzeit allerdings nicht eingeladen. Der 68-Jährige hat insgesamt dreizehn Kinder. Zwei von ihnen werden seiner Hochzeit mit der Rancherin Francie Frane allerdings nicht beiwohnen, wie US-Medien berichten.

Tochter erhebt Vorwürfe gegenüber dem "Bounty Hunter"

Gegenüber TMZ beschwerten sich die 22-jährige Bonnie und ihre Schwester Cecily (28) darüber, keine Einladung zur anstehenden Hochzeit ihres Vaters erhalten zu haben. Cecily, eine Stieftochter des Bounty Hunters, hegt die Vermutung, dass ihr Vater sie und ihre Schwester nicht bei seiner Trauung dabei haben will, weil sie und Bonnie "Dogs" verstorbener Frau Beth zu ähnlich sehen. Bonnies und Cecilys Mutter hatte 2019 den Kampf gegen den Krebs verloren.

In einem längeren Statement erhob Bonnie dann Vorwürfe gegen ihren Papa. In den sozialen Medien warf sie dem Kopfgeldjäger unter anderem Rassismus, Homophobie und Untreue vor.

Bonnie behauptet, die Verlobte ihres Vaters habe ihr gesagt, dass sie nicht zur Hochzeit eingeladen wurde, weil sie im Rahmen der vom Streaming-Dienst UnleashedTV ausgestrahlten Sendung "The System" an den Black Lives Matter-Protesten teilgenommen habe. "Es tut mir leid, aber ich kann den Rassismus meines Vaters nicht verteidigen", schrieb Bonnie. Sie behauptet, ihr Vater sei von UnleashedTV gefeuert worden, weil er "rassistische und homophobe Beinamen gegenüber meinen Mitdarstellern in der Show geäußert hatte, in der es um soziale Gerechtigkeit und den Protest gegen Gewalt und rassistische Voreingenommenheit der Polizei geht."