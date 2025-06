Nicola Peltz' Familie erhebt Vorwürfe gegen David und Victoria Beckham

Mehrere Millionen Dollar hat die Hochzeit von Nicola Peltz und Brooklyn Beckham gekostet. Es wurde als die wohl teuerste Hochzeit des Jahres gehandelt, als sich Beckham-Spross Brooklyn und die Milliardärstochter auf dem Anwesen der Multimillionen-Villa der Peltz-Familie in Miami 2022 trauten. Möglich war dies nicht zuletzt dank der vermögenden Familien des Paares. Beckhams: Keine Finanz-Spritze mehr für Brooklyn Nun wird jedoch berichtet, der Peltz-Clan und die Beckhams hätten sich aus finanziellen Gründen entzweit. Eine Quelle teilte der britischen Zeitung The Sun mit, die Familie Peltz habe den Eindruck, die Beckhams würden nicht ausreichend für ihren Sohn sorgen. Zuvor wurde diese Woche bekannt, Peltz und der älteste Beckham-Sohn hätten für umgerechnet knapp 29 Millionen Euro das Haus in Hollywood erworben, in dem sie bisher zur Miete gewohnt hatten. Quellen zufolge bestünde daher kaum eine Chance, dass Brooklyn in absehbarer Zeit nach Großbritannien reisen könnte, um seiner Familie wieder näherzukommen - nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder von einem Zerwürfnis mit seinen Eltern berichtet worden war. Jetzt deutet eine Quelle an, dass Victoria Beckham und ihr Mann David ihren Sohn bei dem Hauskauf nicht unterstützt hätten - was angeblich der Familie Peltz missfalle.

Streit um Geld ? "Geld, so heißt es, ist die Wurzel allen Übels. Im Fall Beckhams vs. Peltzes hat sich die Sache jedenfalls als trügerisch erwiesen", wird ein vermeintlicher Insider von der Sun zitiert. "David und Victoria sind zwei Arbeiterkinder, die es zu etwas gebracht haben. Als es um den Kauf dieses Hauses ging, wollten sie ihrem Sohn natürlich nicht einfach Millionen Pfund in die Hand drücken – was für ein Zeichen soll das vermitteln?"

Dem Insider zufolge würden die Beckhams davon absehen, ihre Kinder "unnötig" zu verwöhnen. Ihnen sei es ein Anliegen, dass ihre Tochter und ihre drei Söhne den Wert des Geldes zu schätzen wissen. Der US-Unternehmer Nelson Peltz und seine Frau Claudia sollen ihre Tochter Nicola hingegen als ihren Augapfel ansehen und sicherstellen wollen, dass die Schauspielerin nie finanzielle Sorgen plagen. Und man geht davon aus, dass Brooklyns und Nicolas neues Haus größtenteils aus dem Geld ihres Treuhandfonds finanziert wurde. Nelson Peltz habe jedoch die Freigabe der Mittel genehmigen müssen. Zudem sollen Nicola und Brooklyn beim Kauf der Immobilie auch Arbeitsersparnisse beigesteuert haben, um sich das 5-Schlafzimmer-Anwesen in Hollywood leisten zu können.