Keine Rückkehr nach England? Brooklyn Beckham kauft 29-Millonen-Haus in USA

Diese Entscheidung des jungen Paares wird als klares Statement gedeutet: Nicola Peltz und ihr Mann Brooklyn Beckham sollen in den USA in ein neues Anwesen investiert haben. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Brooklyn - dem ein Zerwürfnis mit seinen Eltern David und Victoria Beckham nachgesagt wird - wohl nicht so bald nach Großbritannien zurückkehren wird.

Peltz und Beckham werden in USA sesshaft

Laut Sun haben Peltz und der älteste Beckham-Sohn für umgerechnet knapp 29 Millionen Euro das Haus in Hollywood erworben, in dem sie bisher zur Miete gewohnt hatten. Das Anwesen verfüge über fünf Schlafzimmer und sechs Badezimmer sowie ein hochmodernes Heimkino, ein Fitnessstudio und einen Infinity-Pool.