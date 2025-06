Falsche Behauptung: Palast gezwungen, Missverständnis um Kate aufzuklären

Es herrscht Verwirrung um Prinzessin Kates geplanten Auftritt beim Pferderennen im englischen Ascot. Am Mittwoch wurde berichtet, die Frau von Thronfolger Prinz William habe ihre Teilnahme abgesagt. Sie versuche weiterhin, nach ihrer Krebsbehandlung die richtige Balance zu finden.

Kate sei dem Vernehmen nach enttäuscht, dass sie nicht gemeinsam mit ihrem Mann und dem Königspaar an dem wichtigen sozialen und sportlichen Ereignis teilnehmen werde, meldete PA. Besucher des Pferderennens hätten gehofft, sie dort zu sehen.

War Kate doch beim Pferderennen?

Wie The Mirror berichtet, nahm Kate tatsächlich nicht am Royal Ascot teil, obwohl sie fälschlicherweise als Teilnehmerin an der Kutschenprozession aufgelistet wurde - was vorübergehend für Verwirrung sorgte.