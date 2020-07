Nick Gordon: Zusammenbruch im TV

Nick Gordon ist während einer Talkshow mit dem bekannten amerikanischen Psychiater und Talkmaster Dr. Phil McGraw zusammengebrochen.

In einem kurzen Ausschnitt aus der noch auszustrahlenden Sendung wird deutlich, dass der Freund der sich im Koma befindlichen Bobbi Kristina Brown professionelle Hilfe braucht, wie der Arzt bestätigte, indem er sagte, dass Nick Gordon innerhalb einer Woche tot sein würde, bekäme er keine Unterstützung. "Ich vermisse Bobbi und Whitney so sehr... ich will sie zurück... ich hasse Bobby Brown", so der Patient, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sein Psychiater verlangte daraufhin, dass er sich in eine Entzugsklinik begeben soll. Nach der TV-Aufzeichnung sei das dann auch geschehen.

Nick Gordon wurde angeblich bislang der Zutritt zu Bobbi Kristina Browns Krankenzimmer im Hospital verweigert. Wenn man den Aussagen der Familie Bobbi Kristinas jedoch Glauben schenkt, so habe der Amerikaner diverse Gelegenheiten zu einem Besuch nicht wahrgenommen und sei nicht so sehr interessiert daran, seine Freundin zu besuchen, wie er es der Welt Glauben zu machen versuche.