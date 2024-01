Nick Carter: Erste Worte nach dem plötzlichen Tod seiner Schwester Bobbie Jean

Das US-Promiportal TMZ hatte unter Berufung auf Carters Mutter Jane berichtet, dass Bobbie Jean in Florida gestorben ist. "Ich stehe unter Schock, seit ich vom plötzlichen Tod meiner Tochter Bobbie Jean erfuhr, und ich werde Zeit brauchen, um die schreckliche Realität zu verarbeiten, dass dies nun zum dritten Mal passiert ist", sagte sie. "Wenn ich in der Lage bin, klar zu denken, werde ich eine ausführlichere Erklärung abgeben, aber bis dahin bitte ich darum, dass man mich in Ruhe trauern lässt", so Jane Carter weiter. "So tief ein Elternteil den Verlust eines Kindes auch empfindet, das Leid eines kleinen Kindes über den Verlust eines Elternteils muss noch viel größer sein. Daher möchte ich die Mitfühlenden bitten, ein Gebet für meine wertvolle achtjährige Enkelin Bella zu sprechen, die bereits ihren Vater verloren hat und nun auch ohne ihre Mutter dasteht."