Auch in einem auf Youtibe veröffentlichten Video, in dem sie und Cannon die Ankunft ihres Kindes dokumentierten, berichtet Tiesi von dem intensiven Geburtsprozess.

"Die Intensität der Geburt nimmt deinen ganzen Körper ein und ich schwöre, ich habe so hart geschrien und geweint, dass ich anfing zu brechen. Ich begann zu zweifeln, dass ich es schaffen könnte. Ich sagte immer wieder, warum kommt er nicht, hol ihn raus", erzählte das Model. "An einem bestimmten Punkt, an dem ich meinen Körper verlassen hatte, erinnerte ich mich nicht mehr an viel von meiner Geburt, bis mein Team bei mir saß, um meine Geburt zu verarbeiten, was ich als so heilsam und hilfreich empfand", fuhr Tiesi fort, bevor sie sich bei ihrem "großartigen Partner" Cannon für seine Unterstützung bei diesem Prozess bedankte.