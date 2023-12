Nicht mehr lange, und Prinz George muss alleine verreisen

Erst wenn William und Harry und deren Nachkommen alle nicht für die Thronfolge infrage kämen, wären Charles' in Ungnade gefallener jüngerer Bruder Prinz Andrew, dessen Töchter und Enkel, dann Charles' und Andrews Bruder Prinz Edward und seine Nachkommen und dann die Queen-Tochter Prinzessin Anne und ihre Nachkommen an der Reihe. Auch Andrew ist als Thronanwärter nicht mehr vorstellbar.

Wollten die Royals während der Regentschaft von Queen Elizabeth II. gemeinsam verreisen, musste dies angekündigt werden. Im Jahr 1998 traten Charles und seine Söhne etwa einen einwöchigen Urlaub in Kanada an. Auf einen gemeinsamen Flug konnten sie sich davor nicht freuen: Da sie damals die drei höchsten Thronanwärter des Königshauses waren, reisten sie in getrennten Flugzeugen nach Kanada, um das Risiko eines gemeinsamen Absturzes zu vermeiden. 2002 brachen die drei Royals einen Urlaub in der Schweiz ab, nachdem sie vom Tod von Queen Mum erfahren hatten. Charles und die beiden Prinzen waren mit einem Auto nach Zürich gefahren, um von dort nach London zu fliegen. Zuvor hatte Königin Elizabeth II. ausdrücklich eine Sondergenehmigung erteilt, damit der damalige Thronfolger und sein ältester Sohn gemeinsam in einem Flugzeug reisen durften.