Nicht Lilibet Diana: Queen rechnete mit einem anderen Namen für Harrys Kind

Harry und Meghan hatten sich Anfang 2020 von der Königsfamilie losgesagt und ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegt. Die Beziehungen zwischen Harry und Meghan und dem Königshaus sind seit Jahren angespannt. Ein neuer Tiefpunkt wurde erreicht, als sich Harry und Meghan im US-Fernsehen der Talkmasterin Ophra Winfrey anvertrauten. Meghan sagte bei der Gelegenheit, sie habe trotz Suizid-Gedanken niemals Unterstützung erhalten.

In Großbritannien sind die Beliebtheitswerte des Paares zuletzt deutlich gesunken. In einer aktuellen Umfrage des Instituts YouGov äußerten 63 Prozent der Befragten eine negative Meinung über Meghan, für Harry lag der Wert bei 58 Prozent.

Dennoch gibt auch Anzeichen dafür, dass das Paar in Großbritannien präsent bleiben will. Harry und Meghan haben nach Informationen der Daily Mail einen Mietvertrag für das Frogmore-Landhaus verlängert, in dem sie vor ihrer Abreise gewohnt hatten.