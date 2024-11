Privater Schnappschuss von Victoria Beckham: David bei seinem "Guten-Morgen-Workout"

Victoria Beckham vermeidet eigenen Angaben zufolge heute mehr als früher Begegnungen mit Fotografen auf der Straße. "Wir haben herausgefunden, wie wir uns diskret verhalten können, und das ist genau die Art und Weise, wie wir unser Leben im Moment führen wollen", sagte die Frau des früheren Profifußballers David Beckham kürzlich der Zeitschrift Harper's Bazaar. "Ich denke, dass es früher Spaß gemacht hat, auszugehen und von Paparazzi gejagt zu werden, wenn man die Bond Street hinunterging - und man zog sich in dem Wissen an, dass das passieren würde", führte Beckham aus. "Das will ich nicht mehr."