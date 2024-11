Kaley Cuoco über "unerträgliche" Entscheidung, sich von Hündin Shirley zu trennen

"Die meisten von euch wissen, dass ich sie viele, viele, viele Jahre lang hatte", so Cuoco in einem Video auf Instagram. "Kurz gesagt, sie ist ein ganz besonderer Hund für mich, wie ihr alle wisst." Als mit "Ozark"-Schauspieler Tom Pelphrey die "Liebe ihres Lebens" in ihr Leben trat, sei es zu Problemen zwischen Shirley und Pelphreys Hund Blue gekommen, berichtet Cuoco.

Shirley sei "drauf und dran" gewesen, "Blue zu töten". Mit anderen Hunden sei es ebenfalls zu Kämpfen gekommen. Auch zu ihrem eigenen Schutz habe sie sich schweren Herzens trennen müssen, so Cuoco. "Ich habe sie so sehr geliebt, aber ich hatte wirklich Angst", schildert die Schauspielerin in dem Clip. "Ich wollte nicht, dass etwas wirklich Schlimmes passiert oder dass jemand versehentlich verletzt wird." Ein befreundeter Tierbetreuer und seine Frau hätten vor einigen Jahren angeboten, bei der Pflege von Shirley zu helfen. Seitdem lebte die Hündin laut Cuoco dort. "Sie haben sie so sehr geliebt, und es war eine unerträgliche Entscheidung." Am Ende ihrer Nachricht gab Cuoco an, dass Shirley gestorben ist. "Sie hatte einen sehr aggressiven Knochenkrebs, es ging sehr schnell. Sie war fast 14 Jahre alt, was ein unglaubliches Alter für einen Hund ist", so Cuoco unter Tränen. Es sei ihr ein Anliegen gewesen, die Geschichte zu teilen.

Familienplanung noch nicht abgeschlossen

Erst kürzlich hatte Cuoco ausgeplaudert, dass sie und Pelphrey sich vorstellen könnten, nochmal Eltern zu werden. Dem US-People-Magazin verriet sie am Rande eines Events, dass sie noch keine Pläne für ihr Jawort habe, aber dass "vorher vielleicht noch ein Kind kommen" wird. "Wir halten uns an keine Reihenfolge", so Cuoco. "Ich habe jetzt vier Hunde, ein Baby und einen Tom - das ist eine Menge", scherzte die Schauspielerin dem Bericht zufolge. Auf die Frage, ob sie den Status als Verlobte noch eine Zeit lang genießen will, antwortete sie mit "ja". Die Frage nach der Zukunftsplanung stresse sie: "Als ich mein Baby bekam, fragten sie: 'Wann kommt dein zweites?' Ich dachte: 'Oh mein Gott, lässt man mich das vielleicht einfach mal so genießen?'"