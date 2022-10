Die Sat.1-Show "The Voice Kids" setzt in der kommenden Staffel auf bewährtes Personal: Auch 2023 werden Popsängerin Lena Meyer-Landrut (31) und ihre Kollegen Wincent Weiss (29), Alvaro Soler (31) sowie Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier (beide 54) auf den Coaching-Stühlen sitzen. Das gab der Sender am Sonntag bekannt.