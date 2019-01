Neue Serienrolle für HIMYM-Star Josh Radnor

"How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor hat eine neue Serienrolle ergattert. Der " Ted Mosby"-Darsteller wird als Gaststar in der Erfolgsserie "Grey’s Anatomy" zu sehen sein.

Erster großer Coup nach HIMYM

Nach dem Aus von "How I Met Your Mother", in der Radnor seit 2005 in einer der Hauptrollen zu sehen war, hatte sich der 44-Jährige vorübergehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen.

"Je erfolgreicher die Show wurde, desto deprimierter wurde ich", hatte er 2015 in einem Interview erklärt. "Die Menschen denken, dass Schauspieler das Rampenlicht lieben und jede Gelegenheit nutzen, um sich zu präsentieren – nichts könnte weiter weg von der Wahrheit sein. Ich musste feststellen, dass durch den Erfolg meine Unsicherheiten und Ängste nicht verringert, sondern ins Unendliche gesteigert wurden."

Nach zweijähriger Pause war Radnor ab 2016 in den TV-Serien "Mercy Street" und "Rise wieder als Schauspieler zu sehen, sein Auftritt in "Grey’s Anatomy wird aber seine erste größere Rolle nach "How I Met Your Mother".