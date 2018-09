Enthüllung über "How I Met Your Mother"

Die Liebesgeschichte von "How I Met Your Mother"-Womanizer Barney Stinson und Robin Scherbatzky hätte unter Umständen ein ganz anderes Ende nehmen können. Denn wie Buzzfeed nun enthüllte, kamen die beiden HIMYM-Charaktere nur zusammen, weil sich die Darsteller Neil Patrick Harris und Cobie Smulders auch privat gut verstanden. Doch was viele nicht wissen: Ursprünglich stand kein Geringerer als "The Big Bang Theory“-Star Jim Parsons für die Rolle von Barney zur Diskussion.

Parsons, der in der Erfolgs-Sitcom "The Big Bang Theory" den nerdigen Wissenschaftler Sheldon Cooper spielt, hatte zuerst für den Seriencharakter in "How I Met Your Mother" vorgesprochen, fiel beim Casting aber durch.