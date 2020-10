Auch sie startet jetzt durch: Alles über Timothée Chalamets Schwester Pauline

Der amerikanisch-französische Schauspieler Timothée Chalamet wird in Hollywood schon längst als vielversprechendes Nachwuchstalent gehandelt. Spätestens seit seiner herausragenden Performance im Luca Guadagnino-Drama "Call Me by Your Name" (2017) an der Seite von Armie Hammer, für die Chalamet für einen Oscar nominiert wurde, ist der 24-Jährige kein Geheimtipp mehr - was ihm unter anderem eine Rolle im jüngsten Woody Allen-Streifen "A Rainy Day in New York" eingebracht hat.

Pauline Chalamet: Hauptrolle in neuer Serie "The Sex Lives of College Girls"

Was nicht viele wissen: Auch Chalamets ältere Schwester Pauline ist, wenn auch bisher weniger erfolgreich, als Schauspielerin tätig. Gerade erst wurde bekannt, dass die 28-Jährige für eine der Hauptrollen in der neuen HBO Max-Serie "The Sex Lives of College Girls" unter Vertrag genommen wurde.

Die neue Comedyserie stammt aus der Feder von Mindy Kaling, die einst als Autorin bei "The Office" angefangen hatte und die "The Sex Lives of College Girls" auch produziert. Neben Pauline Chalamet werden auch die Broadway-Stars Renee Rapp ("Mean Girls") und Alyah Chanelle Scott ("The Book of Mormon") und Amrit Kaur ("Star Trek: Short Treks") in der neuen Serie zu sehen sein.