Neue Liebe: Katie Holmes zeigt sich erstmals mit ihrem neuen Partner

Bereits letzten Monat hatte man Katie Holmes mit ihrem neuen Partner beim Turteln auf den Straßen von New York gesichtet. Gemeinsam mit ihrem Freund Bobby Wooten III. zeigte sie sich am Donnerstag erstmals offiziell bei der "The Moth Ball 25th Anniversary Gala" in New York City.

Viel ist ĂŒber den neuen Partner der 43-JĂ€hrigen bisher nicht bekannt. Eine Quelle verriet gegenĂŒber dem PEOPLE-Magazin: "Er ist ein toller Typ, sehr nett, supertalentiert und einfach ein rundum cooler Typ", und fĂŒgte hinzu: "Er ist ein hoch versierter Bassist und Musiker und so chillig, brillant und witzig, wie es nur geht." Der 33-jĂ€hrige Musikproduzent war in der Vergangenheit bereits fĂŒr einen Grammy nominiert.