Neue Liebe? Billie Eilish händchenhaltend mit Sänger gesichtet

Gibt es bei Billie Eilish etwa eine neue Liebe? Die Sängerin wurde dem US-Portal Page Six zufolge händchenhaltend mit "The Neighbourhood"-Sänger Jesse Rutherford gesehen. In den sozialen Medien wurden daraufhin Spekulationen laut, ob es sich bei dem 31-Jährigen um Eilishs neue Liebe handelt.

Was läuft da zwischen Billie Eilish und Jesse Rutherford?

Ein Fan postete laut Page Six ein Video der beiden Stars auf TikTok, das das vermeintliche Paar am Freitag beim Verlassen der "Halloween Horror Nights" in den Universal Studios in Los Angeles zeigt. Dabei griff Eilish nach Rutherfords Hand. "OMG, ich habe gerade Billie Eilish bei den Horror Nights gesehen", schrieb der User unter den Clip. Rutherfords Gesicht ist in dem Video zwar nicht zu sehen. Der Musiker schien in einer Instagram-Story, die Billies Bruder Finneas kurz darauf teilte, aber dieselbe Lederjacke zu tragen.