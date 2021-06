Neue Enthüllungen: So kontrolliert Spears' Vater jedes Detail ihres Lebens

Zudem sollen Jamies Fehltritte bei der 90er-Ikone zuweilen zu "sehr harten Konsequenzen" geführt haben. So soll Jamie Spears die Sängerin 2019 gezwungen haben, mit 40 Grad Fieber auf der Bühne in Las Vegas aufzutreten. Obwohl sie das Konzert absagen wollte. Das sei einer der "erschreckendsten Momente" in ihrem Leben gewesen, erklärte Spears vor Gericht. Bei einer nicht öffentlichen Anhörung soll sie den Verdacht geäußert haben, dass ihr Vater sie damals gezwungen habe, zur Strafe in einer psychiatrischen Klinik einzuchecken.

Bereits vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Britney Spears keine Konzerte geben will, solange ihr Vater die Kontrolle über ihre Karriere und ihr Vermögen hat.