Ruf nach Solidarität im Burgtheater

Schon beim Empfang vor der Benefiz-Gala, zu dem Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann Sonntagabend lud, war das Thema Solidarität in aller prominenter Gäste Munde. Später sangen und lasen Maria Happel und Sona MacDonald zugunsten der Initiative "Nein zu Arm und Krank" als "Spatz und Engel" Lieder und Geschichten von Edith Piaf und Marlene Dietrich. Aber schon beim Empfang meinte Siegfried Meryn, der die Initiative 2009 gründete: "Wir sind eine solidarische Gesellschaft, aber die Solidarität beginnt abzunehmen. Besonders in der heutigen wirtschaftlichen Situation würde ich mir mehr wünschen." Mitgründer und Unternehmer Hans Schmid: "Viel zu wenig Menschen sind bereit zu teilen. Sonst würde nicht eine Million Menschen an der Armutsgrenze leben." Der dritte Initiator, Raiffeisenbank Wien/NÖ-Vorstand Georg Kraft-Kinz, wurde deutlicher: "Wir sind keine solidarische Gesellschaft, sondern eine biedermeiereske. Der Egoismus nimmt zu, wir schauen weniger aufeinander als vor 30 Jahren. Je mehr wir haben, umso weniger teilen wir."

Dazu komme die oft übersehene immaterielle Solidarität. Meryn: "Kann ich an gesellschaftlichen Ereignissen teilnehmen? Kann ich meinen Kindern Geschenke machen, etwa eine Karte für ein Fußballmatch um 20 Euro?" Die Initiative, die Menschen unterstützt, die krank sind und gleichzeitig in Armut leben, ruft daher auch zur immateriellen Solidarität auf. "Wir laden auch Betroffene zur Gala, weil sie ein wichtiger und geschätzter Teil unserer Gesellschaft sind", sagte Meryn und Schmid stimmte zu: "Das ist ganz wichtig, weil man Menschen diskriminiert, wenn man ihnen keinen Respekt zeigt. Und sie noch ausschließt." Für Kraft-Kinz war das ein Grund mitzumachen: "Wir wollen nicht Geschenke geben, sondern Menschen befähigen, dass sie Teil der Gesellschaft sein können. Wer nicht wert geschätzt wird, fällt aus der Gesellschaft raus."