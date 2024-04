Neil Patrick Harris und Ehemann David ziehen sich zum 20-jährigen Jubiläum auf

Seit 2014 sind "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris und sein Ehemann David Burtka verheiratet. Kennengelernt haben sie sich bereits vor 20 Jahren.

"Unser erstes Date war heute vor 20 Jahren", schrieb Harris am Montag auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto. "Mann, wie die Zeit verflogen ist ... und doch ... haben wir so viele Abenteuer erlebt und viele tolle Erinnerungen geschaffen. Wenn die nächsten 7.300 Tage so werden wie die letzten, bin ich absolut begeistert", so der Schauspieler.