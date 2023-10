Neil Patrick Harris und Ehemann David: Unsere Zwillinge hassen uns nicht

Die US-Schauspieler Neil Patrick Harris und David Burtka (beide "How I Met Your Mother") genie√üen es eigenen Angaben zufolge, ihren Kindern beim Erwachsenwerden zuzusehen. Bef√ľrchtungen, die Pubert√§t betreffend, h√§tten sich bislang nicht bewahrheitet. "Uns wird immer wieder gesagt, dass sie uns irgendwann hassen werden", erkl√§rte Harris dem Branchenportal Entertainment Tonight mit Blick auf Harpers und Gideons Eintritt ins Teenageralter. "Das ist bisher nicht passiert. Also wei√üt du, so weit, so gut!"