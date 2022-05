Neil Patrick Harris: Spielt er nun homosexuelle Version von Barney Stinson?

Neil Patrick Harris haben bis heute noch viele als Barney Stinson im Kopf. Seine Rolle in "How I Met Your Mother" bleibt trotz des Serie-Endes 2014 für viele Fans "legendär" - wie es die beliebte Figur der Sitcom ausdrücken würde.

In der neuen Netflix-Serie von "Sex and the City"-Macher Darren Star ergatterte der Schauspieler die Hauptrolle. Seit der Trailer erschienen ist, kommentieren Fans, sie würden eine starke Ähnlichkeit zu seiner Kult-Rolle sehen. Diesmal begibt sich Harris auf dem Fernsehbildschirm aber nicht auf die Jagd nach Frauen, sondern nach Männern.

Neue Netflix-Serie: Neil Patrick Harris spielt wieder Aufreißer

Darren Star hat schon so einige Serien groß gemacht. So zählen "Sex and the City", "Emily in Paris", "Beverly Hills, 90210" und "Melrose Place" zu seinen bekanntesten Erfolgen. Auch seine neuste Produktion sieht bereits sehr vielversprechend aus.