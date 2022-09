Nazi-Parolen bei Konzert: Melanie Müller distanziert sich von rechtsradikaler Szene

Ballermann-Star Melanie Müller steht unter Verdacht, bei einem ihrer Konzerte vor einem rechtsradikalen Publikum aufgetreten zu sein. Als während ihres Auftritts Nazi-Parolen gerufen wurden, habe sie nicht adäquat reagiert, so der Vorwurf. Von der rechtsradikalen Szene distanziert sich Müller jedoch vehement.

Melanie Müller: Wirbel um aufgetauchtes Video

Während die 34-Jährige auf der Bühne sang, kam es zu einer verstörenden Szene, die in Form eines Videos ins Internet gelangte. Mehrere Personen im Publikum streckten ihren rechten Arm in die Luft und riefen rechtsradikale Parolen, darunter "Sieg Heil". Die Bild stellt fest, dass Müller in dem 26-sekündigen Clip kurz irritiert reagiert und dann mit "zickezacke, zickezacke" antwortet, bevor ihr nächster Song anfängt. Bild-Informationen zufolge zeige der Video-Ausschnitt einen Auftritt der Sängerin, der am 17. September in Leipzig stattgefunden hat.