Nazan Eckes äußert sich erstmals zur Trennung

Am Donnerstag, dem 13. Oktober, hat der österreichische Künstler Julian Khol, Sohn des langjährigen ÖVP-Politikers Andreas Khol, seine Trennung von Moderatorin Nazan Eckes bestätigt. Jetzt hat sich auch Eckes in einem Instagram-Posting zu der privaten Angelegenheit geäußert.

Eckes über Trennung: "Wir sind glücklicher denn je"

Trotz Trennung stimmte die TV-Moderatorin unter einer Reihe an Selfies respektvolle Töne an. Als Eltern würden sie und Kohl weiterhin zusammenhalten. "Wir sind Familie, egal was kommt", stellte sie klar. Für die Zukunft wünscht sie sich: "Getrennt und doch zusammen. Individuen und doch eine Einheit. Auf immer und ewig verbunden und seelenverwandt und doch geht eben jetzt jeder seinen eigenen Weg."