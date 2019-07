Natasha Lyonne will mit Sean Connery zu den Emmys

Als am Dienstag die Nominierungen für die 71. Emmys bekanntgegeben wurden, durfte sich "Orange Is The New Black"-Star Natasah Lyonne (40) über beeindruckende 13 davon freuen. Sie, sowie ihre neue Netflix-Serie "Russian Doll" wurde vor allem in wichtigen Kategorien wie "Beste Comedy Serie" und "Beste Hauptdarstellerin Comedy" nominiert.

Für die große Verleihung am 22. September fehlt Lyonne dann eigentlich nur noch das perfekte Date, scherzt die Schauspielerin. Im Interview mit Entertainment Tonight gab Lyonne preis, wer ihre bevorzugte Teppich-Begleitung wäre: " Sean Connery wird mein Plus Eins sein, worüber ich mich sehr freue. Er weiß es noch nicht, aber das wird er ab heute." Persönlich gefragt habe sie den Jahrhundert-" James Bond" also noch nicht, aber vielleicht lässt sich der mittlerweile 88-Jährige Hollywoodstar ja erweichen.