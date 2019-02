Wer ist Natasha Lyonne: Alles über den "Russian Doll"-Star

Diese hatten für ihre damals sechsjährige Tochter einen Vertrag mit der Modelagentur Ford unterschrieben. Noch im selben Alter spielte Lyonne in der TV-Serie "Pee-wee's Playhouse" mit.

Ihren frühen Karrierbeginn heißt der ehemalige Kinderstar nicht besonders gut. "Es hat mir eine richtige Abneigung gegen Berühmtheit eingepflanzt, weil ich so verwirrt und perplex war, dass Eltern einem Kind so etwas antun können", sagte Lyonne 2015 gegenüber dem Magazin Esquire.

Die Schauspielerin erläuterte: "Zu ihrer Verteidigung, ich hätte früher oder später sowieso etwas Ähnliches getan – ich bin irgendwie so gemacht. Aber das kommt teilweise davon, dass ich in so einem absurden Haushalt aufgewachsen bin, dass mit zehn Jahren 'Scarface', 'Der Pate' und 'Rocky' meine drei Lieblingsfilme waren."

Steile Karriere in den späten 1990ern

In bekannteren Produktionen trat die Schulabbrecherin dann im Alter von 16 Jahren auf. Damals wurde sie für den Woody Allen-Film "Everyone Says I love You" engagiert.