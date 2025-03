Natascha Ochsenknecht: Emotionale Worte über Scheidung von Uwe

Neue Liebe(n) in Ochsenknechts Leben

Wovon Natascha Ochsenknecht aber sehr wohl spricht, ist, wie es aktuell in ihrem Liebesleben aussieht. Gibt es einen Mann an ihrer Seite? Das verneint sie: "Ich bin immer noch Single." Doch traurig scheint sie darüber nicht zu sein: "Ich habe jetzt so ein geiles Leben. Ich kann machen, was ich will, ich genieße das." Es sei besser, allein glücklich als zu zweit unglücklich zu sein, betont sie im Gala-Gespräch: "Du kannst zu zweit so allein sein. Ich sehe Paare, die schweigen sich an oder gucken nur in ihr Handy. So möchte ich nicht leben."

Doch eine große Liebe gibt es in Natascha Ochsenknechts Leben derzeit trotzdem – genau genommen sogar mehrere: nämlich ihre Enkelkinder. ""Ich habe zu allen einen super Kontakt", zeigt sie sich glücklich. Insgesamt hat sie vier Enkelkinder.