Neue Liebe und drittes Kind: So tickt der Mann, mit dem Portman jetzt glücklich ist
Natalie Portman zeigt eindrucksvoll, dass ein Neustart nach einer Scheidung möglich ist. Die Schauspielerin erlebt derzeit ein neues, aufregendes Kapitel in ihrem Leben: Sie erwartet ihr drittes Kind - das erste mit ihrem neuen Freund Tanguy Destable.
Neustart: Natalie Portman wird mit 45 nochmals Mama
2014 war die Schauspielerin nach Frankreich gezogen. Nach ihrer Scheidung von Benjamin Millepied, mit dem sie zwei Kinder hat, blieb sie in Paris, auch wenn sie immer noch gerne Zeit in Los Angeles verbringt. Im April gab die Schauspielerin bekannt, dass sie mit ihrem neuen Partner ein Baby erwartet.
„Tanguy und ich sind überglücklich“, schwärmte sie damals gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar. Sie bezeichnete die Schwangerschaft außerdem als „Privileg und Wunder“.
Kürzlich gab es ein Update, in dem die 45-Jährige ihrer Vorfreude auf ihr drittes Kind Ausdruck verlieh. „Ich zähle die Tage, bis ich dich endlich kennenlernen darf“, schrieb sie auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie mit offenem Hemd und Babybauch zu sehen ist.
Doch wer ist der Mann, der schon bald Papa von Portmans jüngstem Nachwuchs wird?
Wer ist Tanguy Destable?
Tanguy Destable ist ein französischer Produzent elektronischer Musik, DJ und Komponist, der auch unter dem Künstlernamen Tepr bekannt ist. In der Unterhaltungsbranche ist er alles andere als ein Neuling. Über die Jahre hat er sich in der europäischen Musikszene einen Namen gemacht und sowohl an Soloprojekten als auch an hochkarätigen Kollaborationen mit anderen Künstlern gearbeitet, darunter Yelle und Woodkid. Sein Stil wird als experimentell beschrieben. Trotz seines Erfolgs ist er im Vergleich zu vielen seiner Branchenkollegen relativ zurückhaltend geblieben. Sein Privatleben hält Tanguy Destable gerne privat.
Vor seiner Beziehung mit Portman war der Musiker mit der französischen Schauspielerin Louise Bourgoin verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Er hielt seine frühere Ehe und sein Familienleben aus der Öffentlichkeit heraus.
Natalie Portman und ihr Ex-Mann ließen sich im März 2024 offiziell scheiden und beendeten damit ihre elfjährige Ehe. Laut der Zeitschrift People wurde die Beziehung der Oscar-Preisträgerin und Destable im März 2025 bekannt. Kennengelernt haben sie sich Berichten zufolge über gemeinsame Freunde.
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