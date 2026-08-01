Natalie Portman zeigt eindrucksvoll, dass ein Neustart nach einer Scheidung möglich ist. Die Schauspielerin erlebt derzeit ein neues, aufregendes Kapitel in ihrem Leben: Sie erwartet ihr drittes Kind - das erste mit ihrem neuen Freund Tanguy Destable.

Neustart: Natalie Portman wird mit 45 nochmals Mama

2014 war die Schauspielerin nach Frankreich gezogen. Nach ihrer Scheidung von Benjamin Millepied, mit dem sie zwei Kinder hat, blieb sie in Paris, auch wenn sie immer noch gerne Zeit in Los Angeles verbringt. Im April gab die Schauspielerin bekannt, dass sie mit ihrem neuen Partner ein Baby erwartet.

„Tanguy und ich sind überglücklich“, schwärmte sie damals gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar. Sie bezeichnete die Schwangerschaft außerdem als „Privileg und Wunder“.

Kürzlich gab es ein Update, in dem die 45-Jährige ihrer Vorfreude auf ihr drittes Kind Ausdruck verlieh. „Ich zähle die Tage, bis ich dich endlich kennenlernen darf“, schrieb sie auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie mit offenem Hemd und Babybauch zu sehen ist.

Doch wer ist der Mann, der schon bald Papa von Portmans jüngstem Nachwuchs wird?