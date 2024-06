Naomi Watts und Billy Crudup: Zweite, große Hochzeit in Mexiko

Im vergangenen Jahr haben die beiden Schauspieler Naomi Watts und Billy Crudup in New York standesamtlich "ja" gesagt.

Naomi Watts und Billy Crudup feiern Hochzeit in Mexiko

Jetzt wurde in einem größeren Rahmen die Hochzeit des Paares noch einmal zelebriert. Watts und Crudup haben im Beisein von Freunden und Familie zum zweiten Mal geheiratet.

Wie Page Six berichtet, trauten sich die beiden am Samstag in Mexiko.