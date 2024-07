Nanu, wer ist denn das? Lindsay Lohan feiert 38. Geburtstag mit Ungeschminkt-Selfie

Lindsay Lohan bedankt sich bei Fans für Geburtstags-Glückwünsche

Nicht nur beruflich gibt es Grund zur Freude. Auch privat war Lohan diese Woche in Feierlaune, da sie am 2. Juli ihren 38. Geburtstag zelebrierte. Der ehemalige Kinderstar, der in der Vergangenheit immer wieder mit Skandalen und Suchtproblemen auffiel, zeigte sich an seinem großen Tag von seiner natürlichen Seite.