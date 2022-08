Nanu, Michelle Hunziker trägt wieder Tomaso Trussardis Ring

Anfang des Jahres hatten Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi ihre Trennung bekannt gegeben. "Nach zehn Jahren zusammen haben wir beschlossen, unser Lebensprojekt zu ändern", hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Ex-Paares. Hunziker wird inzwischen eine neue Beziehung nachgesagt - was diese bisher aber nicht offiziell bestätigt hat. Umso mehr überraschte es jetzt, als sich die Schweizerin mit einem Ring von Trussardi in der Öffentlichkeit blicken ließ.

Hunziker trägt wieder Trussardis Ring

Hunziker wurde in Mailand mit dem Schmuckstück gesehen. Als sie sich von ihren Töchtern Celeste (7) und Sole (8) verabschiedete, damit diese einige Tage bei ihrem Vater verbringen können, stach der Ring an der Hand der Moderatorin Paparazzi ins Auge. Wie unter anderem Vip.de berichtet, soll es sich laut der Agentur MEGA um einen Ring handeln, den sie einst von Tomaso bekommen hat.