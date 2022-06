Familienbande: Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker wiedervereint

Ramazzotti startet am 30. Oktober von Los Angeles aus eine internationale Tour mit 60 Konzerten in der ganzen Welt. Der erste Teil findet in Nord-, Mittel- und S√ľdamerika statt. Von Februar bis Mai 2023 sind zehn Konzerte in Italien und in Europa geplant. Am 17. April 2023 tritt Ramazzotti in der Wiener Stadthalle auf.

"Battito Infinito" erschien vier Jahre nach Ramazzottis letztem Album "Vita ce n'√®". Dabei handelt es sich um das 15 Album mit neuen Liedern des 59-j√§hrigen r√∂mischen K√ľnstlers.