Nächster Corona-Fall in der britischen Königsfamilie

Der Herzog und die Herzogin von Gloucester sollten am Montag, dem 14. März, am jährlichen Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey teilnehmen, wie allerdings Hello berichtete, wurden beide positiv auf das Corona-Virus getestet, weshalb der 77-Jährige und seine Ehefrau nun doch nicht dabei sein können.

Der Palast gab bekannt, dass die Queen ihren Sohn Prinz Charles gebeten hätte, sie beim Gottesdienst zum Commonwealth-Tag zu vertreten. Er wird von seiner Frau Camilla, Prinz William und dessen Frau Herzogin Catherine sowie von Prinzessin Alexandra begleitet werden.