Nachwuchs bei "Game of Thrones"-Star

Die Produzenten von "Game of Thrones" haben einige Gagen zu zahlen - so viele Hauptdarsteller wie in dieser Serie gibt's nämlich selten.

Die bekanntesten Stars haben schon seit der letzten Staffel eine ordentliche Gehaltserhöhung bekommen, wie der "Hollywood Reporter" nun berichtet.

Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harington (Jon Schnee), Lena Headey (Cercei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) und Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) erhalten stolze 440.000 Euro pro Folge.

Aber die Nerds bekommen mehr

Damit gehören die Schauspieler zur Riege der bestbezahlten Serien-Stars. Eindeutig mehr bekommen aber beispielsweise die Nerds von "Big Bang Theory" bezahlt. Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard) und Kaley Cuoco (Penny) sollen eine Millionen Dollar pro Episode abkassieren.

Wengier Geld für Sansa und Arya

"HBO" hat die Gagen der "Game of Thrones"-Stars nicht bestätigt. Mit weniger Geld sollen bislang allerdings die Serienlieblinge Sophie Turner (Sansa Stark) und Maisie Williams (Arya Stark) "abgespeist" worden sein. Ihre neuen Verträge wurden noch nicht fertig ausverhandelt.

Fans sprechen von ungerechten Behandlungen, weil die beiden Stark-Figuren zu den beliebtesten Helden gehören, jedoch vielleicht einfach nicht so hart um ihre Gagen feilschen, als die anderen "GOT"-Hauptdarsteller.

Interessant: Williams, die die junge Rächerin Arya spielt, hatte zunächst keine großen Ambitionen TV-Star zu werden und träumte eigentlich von einer Karriere als Tänzerin. Sie wollte mit der Rolle in der Serie eigentlich nur genug verdienen, um sich endlich einen eigenen Laptop leisten zu können, wie sie verriet. Dass sie durch den TV-Hit reich werden könnte, hatte sie nicht erwartet.

"Ich war total versessen darauf, genug zu verdienen, um mir einen Laptop zu kaufen. Und plötzlich konnte ich meine Tanzstunden und Schulausflüge selbst bezahlen, all diese Sachen, die meine Mutter immer bezahlt hat. Endlich konnte ich in der Familie finanziell einmal aushelfen."

Foto: /HBO verleih Die Serie wird 2017 mit der siebten Staffel fortgesetzt, wie soffiziell bestätigt wurde. Eine achte und finale Staffel sei allerdings noch nicht ganz ausverhandelt.

"Game of Thrones" gilt seit dem Start im Jahr 2011 als eine der beliebtesten Serien der Gegenwart.

Die Stars ohne ihre Kostüme

Sieben Staffeln lang gab Jon Hamm in "Mad Men" den geheimnisvollen Don Draper. Vor Kurzem wurden die finalen Folgen der Serie ausgestrahlt. Privat mag Hamm es lieber sportlich. In seinem neuen Film hat er ebenfalls mehr mit Sport zu tun - er spielt einen Sportagenten in"Million Dollar Arm". Peggy Olson ist längst nicht mehr so bieder wie zu den Anfängen von "Mad Men". Elisabeth Moss spielt die Wandlung der einstigen Schreibhilfe, die zum Werbe-Profi aufsteigt. In "Mad Men" ist Vincent Kartheiser der durchtriebene und karrieregeile Pete Campbell. Im wahren Leben ist der mit "Gilmore Girl" Alexis Bledel verlobt und kein ganz so schmieriger Typ. Als Joan Holloway gibt Red Head Christina Hendricks die - gut organisierte - Sexbombe vom Dienst. Für Hendricks muss es aber nicht immer sexy und körperbetont sein. Betty Draper wird von der umwerfenden January Jones gespielt. Von dem lockeren Leben, das Jones in der Realität lebt, kann Bettsy nur träumen. Jessica Pare als Megan Draper, ... ... und als sie selbst am roten Teppich. Arrow

"Arrow"-Star Stephen Amell in seiner Helden-Rolle , ... ... und privat. Downton Abbey

Ein zierliches Persönchen mit großer Persönlichkeit spielt Laura Carmichael in "Downton Abbey". Kaum zu erkennen ist Gräfin Edith Crawley im echten Leben. Ihre Schwester wird von Michelle Dockery gespielt. Die Schauspielerin hat damit den Durchbruch im Filmbiz geschafft. Rollenangebote hat sie nun genug. Big Bang Theory

Wolowitz - verrückt, witzig, Rollkragen-Süchtler und immer schön gekämmt. Simon Helberg - zurückhaltend, Bart-Träger und ganz schön haarig. Als Raj hat Kunal Nayyar Probleme, Mädchen abzukriegen. Privat hat Nayyar diese Sorgen nicht. Er ist mit Miss India 2006 verheiratet. Dr. Amy Farrah Fowler wird von Schauspielerin Mayim Bialik. Auch privat haben hat es ihr die Wissenschaft angetan. Sie studierte neben der Schauspielerei Neurowissenschaften. Benedict Cumberbatch denkt als Sherlock Holmes sehr viel nach. Privat erstarrt er nicht ganz so oft in eine Denker-Pose. Kat Dennins haucht Kellnerin Max in "2 Broke Girls" Leben ein. Dennings geht es im wahren Leben etwas ruhgier an. Zumindest trinkt sie keinen Alkohol und geht nicht auf Partys. Beth Behrs gibt das reiche Töchterchen, das plötzlich verarmt. Beth Behrs am Red Carpet. Travis Fimmel kämpft als Wikinger Ragnar in der Serie "Vikings" und begeistert damit unzählige Zuseher. Davor war Fimmel eines der erfolgreichsten Männer-Models.

Jahresgagen

Die bestbezahlten Serienstars 2015

Die Top 15:

1. Jim Parsons: $29 million

2. Johnny Galecki: $27 million

3. Mark Harmon: $20 million

3. Simon Helberg: $20 million

3. Kunal Nayyar: $20 million

3. Ashton Kutcher: $20 million

7. Jon Cryer: $15 million

7. Ray Romano: $15 million

9. Patrick Dempsey: $12 million

9. Simon Baker: $12 million

11. Ty Burrell: $11.5 million

12. Jesse Tyler Ferguson: $11 million

13. Ed O'Neill: $10.5 million

13. Eric Stonestreet: $10.5 million

15. Kevin Spacey: $9.5 million