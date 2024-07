Nach Vorwürfen: "Tyrannin" Rebel Wilson von Produzenten wegen Verleumdung verklagt

Schauspielerin Rebel Wilson wird Berichten zufolge von den Produzenten von "The Deb" wegen Verleumdung verklagt, nachdem sie behauptet hatte, sie hätten Gelder aus dem Film unterschlagen und sich am Set "unangemessen" verhalten.

In Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, leiteten Amanda Ghost , Gregor Cameron und Vince Holden rechtliche Schritte gegen Wilson ein, um sie "für ihre Versuche, sie zu schikanieren" zur Verantwortung zu ziehen.

Die Kläger beschrieben die 44-Jährige insgesamt als jemanden, der sich wie "eine Verfechterin anderer Künstlerinnen und Whistleblowerin gegen missbräuchliches Verhalten in der Filmindustrie" verhalte, in Wirklichkeit aber "eine Tyrannin" sei, welche "die Interessen anderer missachtet, um ihre eigenen zu fördern."

Darüber hinaus werfen sie Wilson vor, einer jungen Künstlerin namens Hannah Reilly ein Stipendium für die Entwicklung des Drehbuchs für "The Deb" gewährt zu haben, um sich später darüber aufzuregen, dass ihr nicht die volle Anerkennung als Autorin zuerkannt wurde.

Die Kläger stützen sich bei ihrer Klage auf den Umstand, dass die australische Komikerin bereits in ihren Memoiren "Rebel Raising" falsche Anschuldigungen gegen einen Schauspielerkollegen erhoben haben soll. Wilson hatte Anfang des Jahres Schlagzeilen gesorgt, als sie behauptete, ihr "Grimsby"-Co-Star Sacha Baron Cohen habe sie sexuell belästigt, nachdem sie die Teilnahme an einer völlig nackten Szene bestritten hatte. Cohens Name wird in der neuen Klage aber nicht genannt.