Inmitten von Trennungs-Gerüchten: Affleck und JLo streiten sich im Auto

Jennifer Lopez hatte vergangene Woche Gerüchte um mögliche Beziehungsprobleme in ihrer Ehe mit Ben Affleck laut werden lassen, weil sie ihre Halskette mit der Aufschrift "Ben" abgelegt und sich stattdessen mit einer "Jennifer"-Kette in der Öffentlichkeit blicken hat lassen. Das Schmuckstück hatte als Liebesbeweis an Affleck gegolten - dass die Schauspielerin und Sängerin die "Ben"-Kette entfernt hat, deutete die Boulvardpresse als einen Hinweis auf eine mögliche Trennung des Paares. Lopez und Affleck haben sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert - dafür wurden sie jetzt bei einer scheinbar hitzigen Diskussion von Paparazzi im Auto fotografiert. Was Spekulationen um eine Ehekrise noch weiter anheizt.

