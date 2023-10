Nach Trennungs-Enthüllung: Will Smiths bewegender Brief an seine Frau

Wenige Tage nach der Enthüllung über die Trennung des Paares hat Hollywood-Star Will Smith (55, "King Richard") seiner Frau Jada Pinkett Smith (52, "Bad Moms") einen emotionalen Brief geschrieben. "Du bist einzigartig, eine seltene Mischung aus Kraft und Sensibilität", hieß es in dem Brief, den Gastgeber Jay Shetty in einer am Montag (Ortszeit) erschienenen Folge seines Podcasts "On Purpose with Jay Shetty" verlas - zu Gast war bei ihm Jada Pinkett Smith.