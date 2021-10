Nach Trennung von Milliardär Musk: Grimes führt Kommunistisches Manifest spazieren

US-Milliardär Elon Musk und die kanadische Sängerin Grimes haben eigentlich kürzlich bekannt gegeben, nicht mehr wirklich zusammen zu sein. Das Paar, das im Mai des vergangenen Jahres einen gemeinsamen Sohn bekommen hat, gab vor wenigen Tagen bekannt, sich "halb getrennt" zu haben. "Wir lieben uns noch und sehen uns häufig", hatte der Tesla-Chef über die Entscheidung gegenüber Page Six erklärt.

Grimes schmökert in "Kommunistischem Manifest"

In einem etwas eigenwilligen Outfit ließ sich Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, nun in Los Angeles blicken. Die Sängerin, die für ihren extravaganten Modegeschmack bekannt ist, schlenderte in einem futuristisch wirkenden Look, der einem Fantasy-Film entsprungen hätte sein können, durch die Straßen von L.A. Aufmerksamkeit erregte aber nicht nur die ausgefallene Montur der Sängerin, sondern die Lektüre, die Grimes bei sich trug.

Nachdem sie sich ja Berichten zufolge gerade erst von einem der reichsten Männer der Welt getrennt hat, schmöckerte Boucher ausgerechnet im "Kommunistischen Manifest", in dem Karl Marx und Friedrich Engels große Teile der später als "Marxismus" bezeichneten Weltanschauung entwickelten.

Auch auf Instagram veröffentlichte Grimes Fotos von sich mit dem Karl Marx-Werk in der Hand. Bei der Gelegenheit verriet sie auch, dass sie sich mit ihrem Auftritt nur einen Spaß auf Kosten der Klatschpresse erlaubt hatte, die sich doch sehr darüber wunderte, dass die Milliardärs-Ex ein Buch liest, das das Ende des Kapitalismus prädigt.